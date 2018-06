Vrachtwagen verliest lading: schulden, hypotheken, kopieën paspoorten en loonstroken liggen op straat

Bewoners havenge­bied: auto’s in z'n achteruit op Lange Gelderseka­de

6:00 Iedere dag proberen een paar automobilisten het wel: even tegen het verkeer in op de Lange Geldersekade. Door de werkzaamheden aan de kade kunnen auto’s en fietsers alleen nog maar richting het havengebied rijden. ‘Even de stad uit’ is er niet meer bij: je moet omrijden via de Wijnstraat en de Noordendijk, tot ergernis van een aantal Dordtenaren die in het havengebied woont.