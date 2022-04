Vrachtwagen vliegt in de brand, Noordtunnel tussen Gorinchem en Rotterdam dicht

VOETBAL TOTAAL Dubbeldam wint derby van SC Emma, zesde zege op een rij Achilles Veen: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Dubbeldam poetste in de Dordtse derby tegen SC Emma een achterstand weg: 2-1. Achilles Veen boekte bij Smitshoek zijn zesde zege op een rij: 1-3. Alblasserdam deelde een dreun uit aan de De Alblas in de ‘burenruzie’ op sportpark Souburgh: 4-1. Met dit overzicht weet u alles over het regionale amateurvoetbal.

3 april