Vrachtwagenchauffeur zwaargewond bij ongeluk op A16 richting Dordrecht

Monumenten­da­gen in coronatijd: buiten kijken wat er achter gevels schuilt en luisteren naar podcast

11:59 Met honderden tegelijk de mooiste gebouwen in Dordrecht bezoeken, zit er dit jaar niet in. Dordrecht Marketing komt komend weekend met een aangepaste vorm van de Open Monumentendagen, waarbij er meer wordt georganiseerd in de buitenlucht en de nadruk komt te liggen op digitaliteit.