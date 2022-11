Vrienden van de Binnenvaart geeft samen met SBS podium aan hun vakgebied: ‘hardwerkende mensen’

Voorzitter Raymon Berkhout (41) van Vrienden van de Binnenvaart is via via met het tv-programma in contact gekomen. ,,We zochten een podium om iets te laten zien over de binnenvaart. In een filmpje van elf minuten laten we zien dat we een grote, belangrijke sector zijn in Nederland en Europa. Verder tonen we een beetje hoe het werkt in de binnenvaart. Zo hopen we mensen nieuwsgierig te maken om te komen werken in de sector.’’