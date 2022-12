Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis start campagne: ‘Hulp is hard nodig’

Uitbater gesloten café ‘wint’ van Kolff en mag eerder open dan gepland: ‘Geen vrees voor wraakactie’

Café Bagatelle III in winkelcentrum Crabbehof opent op 2 januari weer de deuren. Dat is een week eerder dan de sluiting tot 9 januari, die burgemeester Wouter Kolff het Dordtse etablissement had opgelegd omdat hij zich zorgen maakt over de veiligheid in en om de kroeg na de liquidatie van Remsley Eisden, inmiddels twee maanden geleden.

20 december