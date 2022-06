Vrijspraak voor Ambachter na vijf branden op rij, indirect bewijs onvoldoende

Hendrik Ido AmbachtEen 28-jarige man is donderdag door de Rotterdamse rechtbank vrijgesproken van vijf brandstichtingen in Hendrik-Ido-Ambacht. Het Openbaar Ministerie had bijna een jaar celstraf tegen de verdachte geëist, waarvan 180 dagen voorwaardelijk.

Wel kreeg E. van O. nog een taakstraf opgelegd van 40 uur vanwege het vernielen van een politiecel. Doordat de Ambachter al enige tijd in de cel zit, hoeft hij die straf echter niet meer uit te voeren.

Van O. werd opgepakt, nadat er op 9 december achter elkaar branden uitbraken in het hart van het dorp. De brandweer ging van vuur in een papiercontainer bij winkelcentrum De Schoof naar de Hoogtstraat, Prins Hendrikstraat, Paulusweg en Willem de Zwijgerstraat.

De Ambachter liep rond in de buurt van de brand bij De Schoof en was zeven keer te zien op bewakingsbeelden bij de bakker. Hij bleek bovendien als 19-jarige al eens veroordeeld voor brandstichting; volgens deskundigen leed hij aan pyromanie. In zijn broekzakken vond de politie bovendien twee aanstekers.

‘Hij rook naar branden’

,,Niemand had feitelijk gezien dat de verdachte de branden had gesticht, maar er was wel indirect bewijs. Hij liep in de omgeving, had aanstekers en rook naar branden’’, was de motivering van de aanklager om Van E. te veroordelen. Daarbij werd door de officier van justitie ook nog gewezen op de reeks soortgelijke brandstichtingen uit het verleden.

De rechters hadden echter niet eens de gebruikelijke twee weken bedenktijd nodig om tot een oordeel te komen. Ze spraken Van E. vrij wegens gebrek aan overtuigend bewijs bij de branden.

De Ambachter had zelf eerder bij een tussentijdse zitting op emotionele wijze gehamerd op zijn onschuld. Ook zijn advocaat zinspeelde toen al op vrijspraak. ,,Er is onderzoek gedaan naar zijn kleding en lichaam, maar er zijn geen verschroeide haren of kleding gevonden. Dat had bij zoveel branden wel in de lijn der verwachting gelegen. Je moet wel ontzettend goed je best hebben gedaan om dan geen enkel spoor achter te laten.’’

