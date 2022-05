Vrijwilligers zijn van levensbelang om grote branden zoals die in de flat in Dordrecht te blussen: ‘Essentieel’

Wat begon bij een woning bovenin de hoek, spreidde zich dinsdag in korte tijd uit naar de rest van de flat. Flarden van het dak vielen brandend naar beneden, vlammen slokten de woningen op en metershoge rookpluimen kleurden de lucht in de wijde omgeving donkergrijs. De brandweer was zeer snel aanwezig na de eerste melding erover. Dat is mede dankzij de vele honderden vrijwilligers die ze hebben. Een succesvolle campagne leverde nog eens bijna 50 nieuwe brandweervrijwilligers op. ,,Dat is essentieel”, zegt Gerben van den Boom van de brandweer.