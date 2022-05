Vrouw om het leven gekomen bij keiharde botsing in Alblasserdam

COLUMN Het Vogelplein heeft juist veel te danken aan het Vogelnest

Aan de achterdeur van de bakker kochten we er in pauze-uurtjes gebak van gisteren voor een dubbeltje en de geschiedenisleraar stuurde de grootste klieren uit de klas (daar was ik er soms één van) tijdens de les nog wel eens naar de sigarenboer voor een doosje Agio, simpelweg om even van ons af te zijn.

