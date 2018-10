Vrouw steekt politieagent in borstkas met vleesvork

Dronken vrouw botst frontaal met auto tegen busje in Alblasser­dam

26 oktober Een 52-jarige vrouw uit Nieuw-Lekkerland is vanmiddag met haar auto frontaal tegen een busje gebotst op de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam. Ze had te veel gedronken. De Lekkerlandse, die door het ongeval wat last had van haar nek, is ter plaatse aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau in Papendrecht.