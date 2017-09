Vrouw zwaargewond na val bij Dordtse klimhal

Bij kennis

De vrouw klimt vaker bij Pentagon. Meestal in een groep, maar soms ook alleen, weet Zwanen. Dat kan, want in de klimhal staan klimautomaten waaraan klimmers zich zelfstandig vast kunnen maken. ,,Maar zij is zonder beveiliging naar boven gegaan", zegt Zwanen. ,,We weten niet hoe hoog ze was toen ze viel. Gelukkig was ze na de val wel bij kennis, dat is natuurlijk een goed teken. Ze maakte nog excuses naar ons omdat ze niet goed vast zat."