Vrouwen worden schaamteloos belachelijk gemaakt en dat moet stoppen, vinden Mignon (29) en Kizzy (31)

Op de vraag waarom ze zich hier zo druk over maakt volgt een korte stilte en dan: ,,Omdat het vermoeiend is om je leven te laten beheersen door angst. Ik was vroeger overal bang voor. Als ik met de bus ging, was ik bang dat de bus een botsing kreeg en als ik ging dansen was ik bang dat ik het niet goed deed en dat mensen me gingen uitlachen en dat is gewoon doodvermoeiend. Als je eenmaal doorhebt dat dat anders kan, dan word je ambassadeur,’’ grapt ze.