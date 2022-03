Vuilnisbaksysteem voor Dordtenaren in de maak: ‘We nemen de drempel weg om goed afval te scheiden’

De nieuwe vinding, die in Dordrecht als eerste stad in Nederland gaat worden gebruikt, moet een boost geven aan een betere afvalscheiding in de stad. De gemeente wil namelijk in de toekomst volledig circulair worden en huishoudelijk afval speelt daarin een grote rol. Bewoners van een of meerdere wijken in Dordrecht ontvangen de nieuwe vinding, gebaseerd op het lezen van barcodes van producten, vermoedelijk later dit jaar. Daarmee kunnen ze hun huishoudelijk afval veel makkelijker scheiden.