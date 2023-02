Vuurwerkaanslag in Alblasserdam bestraft met 1,5 jaar celstraf

RECHTSZAAK Zijn vingeraf­druk­ken zaten op de resten van brandbom bij aanslag, maar Omar weet van niks: ‘Vies spelletje’

Wie pleegde de aanslag bij een woning in de Alblasserdamse Da Costastraat, waarbij een auto grotendeels in de as werd gelegd? De bewoners wezen direct op Omar A. (34) als mogelijke dader. Na de vondst van vingerafdrukken op restanten van de vuurwerkbom is ook het Openbaar Ministerie daarvan overtuigd, maar de Alblasserdammer ontkent. ,,Ik heb er totaal niks mee te maken.’’

