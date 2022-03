Waar in de Drechtsteden breng jij je stem uit? Bekijk hier alle stembureaus in de regio

Uit Syrië gevluchte Alaa (19) verkies­baar in Papen­drecht: ‘Ik wil mijn ouders trots maken’

Ze woont hier pas vijf jaar, maar de van oorsprong Syrische Alaa Aj Hussein (19) hoopt zich met haar eigen vluchtverleden in het achterhoofd nu voor Papendrecht in te zetten. Ze staat als nummer 9 op de lijst bij Onafhankelijk Papendrecht. ,,Het sluit goed aan bij ons gezin, want hier hebben we wél vrijheid.’’

10 maart