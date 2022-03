Waar kun je stemmen in Alblasserdam? Hier vind je alle stembureaus

Stomdron­ken Marvin gaat vriend met schaar te lijf: ‘Werd akelig van de foto’s van de verwondin­gen’

Marvin F. (36) herinnert zich slechts flarden van de vechtpartij waarbij hij een vriend ernstig toetakelde. De Zwijndrechtenaar was op 17 juli zó stomdronken, dat die dag ‘heel wazig’ is. Maar toen F. later in zijn politiecel foto’s van het zwaargewonde slachtoffer zag, was hij in één klap sober.

12 maart