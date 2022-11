Waaraan herken je een xtc-lab in de straat en hoe ruikt cocaïne eigenlijk? Ondermijningsbus geeft antwoord

Dordrecht wil niet dat inwoners het thuis koud hebben en opent buurtcen­tra in de wijken om op te warmen

Dordtenaren die vanwege de sterk gestegen kosten voor verwarming thuis in de kou zitten kunnen komende winter opwarmen in een buurtcentrum in de wijk. Daar brandt niet alleen de kachel, maar kunnen ze overdag ook een gratis kop koffie of thee krijgen.

7 november