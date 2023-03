Waarom ik uren kan turen naar ijsvogels

‘Altijd favoriete’ Sliedrecht Sport naar bekerfina­le: ‘Natuurlijk stond er veel spanning op’

De vrouwen van Sliedrecht Sport krijgen op 10 april in Den Bosch de kans om opnieuw de nationale volleybalbeker te winnen. De cuphouder én landskampioen plaatste zich voor de eindstrijd door FAST met 3-1 te kloppen in De Basis. Dat was ruimschoots voldoende om de 3-2 nederlaag van een week eerder uit te poetsen.