Wat ik mis in Dordt? Heuse plantsoenen…

COLUMN Na één wandeling ziet ‘mijn’ binnenstad er ineens héél anders uit, dat ontroert me

Met een nog nét niet afgestudeerde student van mijn vroegere (Tilburgse) journalistenschool wandel ik door Dordt en even is het of ik een andere bril draag. Hij is een geboren en getogen Schapekop, maar woont inmiddels alweer jaren in Tilburg en door zijn enthousiaste ogen, zo ontdekte ik, ziet ‘mijn’ binnenstad er zomaar ineens héél anders uit… méér toekomst en minder verleden, zeg maar. Dat ontroert me enigszins al laat ik dat niet merken.