Wat is jouw ultieme laatste wens? ‘Ik zou willen paragliden boven de Alpen, lekker relaxed’

UitvaartspecialDe een wenst vrede en in de mensen een welbehagen, de ander wil gewoon nog mooie muziek maken. Wat is jouw ultieme laatste wens, gesteld dat het volgende week zover zou zijn? Zo’n vraag zet aan het denken...

Camiel Hildenberg (22)

Student, woont in Dordrecht

Wat is jouw ultieme laatste wens?

Ik hoop dat ik sterf als ik oud ben en dat ik dan veel dingen in mijn leven heb gedaan. Stel dat het einde nu plots nabij is, dan zou ik iets willen doen wat een adrenaline kick geeft. Wat me heel gaaf lijkt - dat is ook wel een droom die ik heb - is paragliden boven de Alpen.

Volledig scherm Paragliden lijkt Camiel relaxed. ,,En je bent in de buitenlucht.'' © Jacolijn Groesbeek

Waarom?

Je staat altijd met beide benen op de grond dus het lijkt me mooi om de wereld vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken. Paragliden lijkt me bovendien lekker relaxed en je bent in de buitenlucht.

Met wie, voor wie?

Ik zou het voor mezelf doen, het liefst alleen.

Koos Verseveld (78) Gepensioneerd, woont in Alblasserdam Wat is jouw ultieme laatste wens?

Daar heb ik al vaak over nagedacht. Eigenlijk heb ik alles wat mijn hartje begeert: ik woon nog steeds samen met mijn vrouw en ik ben redelijk gezond. Wat zou ik dan nu nog moeten willen? Laat mij maar gewoon omvallen, dan is het klaar. Volledig scherm ,,De mooiste wens is om gewoon dood neer te vallen.'' © Jacolijn Groesbeek Waarom?

Laatst heeft een vriend van mij euthanasie gepleegd, hij had botkanker. Zo’n einde wens je niemand toe, het is verschrikkelijk. Daarom denk ik: de mooiste wens is om gewoon dood neer te vallen. Ik ben ook veel te vaak in het ziekenhuis geweest in mijn leven, ik denk nu: ik laat het maar op zijn beloop. Met wie, voor wie?

Een einde zonder te lijden is voor mezelf.

Lydia Sakko (64)

Secretaresse bij een notariskantoor, woont in Hendrik-Ido-Ambacht

Wat is jouw ultieme laatste wens?

Je moet je wensen nu al in vervulling brengen, als je op je sterfbed erachter komt dat je nog allerlei dingen had willen doen in je leven, dan heb je iets verkeerd gedaan. Mijn laatste wens zou zijn om met niemand ruzie te hebben voor ik kom te overlijden. Daarnaast hoop ik goed afscheid te kunnen nemen van mijn partner, (klein)kinderen en andere dierbaren.

Volledig scherm Lydia wenst niemand een einde alleen toe. ,,Mijn brootste angst zou zijn om in eenzaamheid te sterven.'' © Jacolijn Groesbeek

Waarom?

Mijn grootste angst zou zijn om in eenzaamheid te sterven. Een einde alleen wens je niemand toe.

Met wie, voor wie?

Een goed afscheid met dierbaren om mij heen.

Emma van der Rest (18) Student, woont in Dordrecht Wat is jouw ultieme laatste wens?

Ik heb niet echt een ultieme laatste wens of iets als een bucketlist. Ik droom wel van een happily ever after. Dat ik alles in mijn leven heb bereikt wat ik wilde, zoals een vrijstaand huis in het bos samen met mijn vriend, hopelijk zijn we dan getrouwd. Volledig scherm Emma heeft geen bucketlist. © Jacolijn Groesbeek Waarom?

Dat is gewoon echt mijn doel in het leven, al weet ik niet of een vrijstaand huis in het bos een realistisch idee is. Met wie, voor wie?

Ik hoop een mooi leven samen met iemand, in dit geval met mijn vriend, op te bouwen.

Jennifer Waleboer (25)

Woont in ’s-Gravendeel/Dordrecht

Wat is jouw ultieme laatste wens?

Op reis gaan naar een prachtig land, met het vliegtuig want ik heb nog nooit gevolgen. Ik zou ook de Eiffeltoren nog graag een keer willen zien.

Volledig scherm © Jacolijn Groesbeek

Waarom?

Ik reis weinig, ik zou willen dat het meer zou kunnen. Ik ga nooit echt ver op vakantie.

Met wie, voor wie?

Ik zou absoluut mijn hondje Pumbaa mee willen nemen. Ik ben erg gehecht aan die hond. Ik weet hoe kwetsbaar het leven is, zo is mijn zoontje Junior veel te vroeg geboren en uiteindelijk overleden aan een bacterie. Mijn hond is mijn steunpilaar, ik heb geen kindje meer maar nog wel iemand om voor te zorgen: Pumbaa.

Peter Jansen (65) Senior planner bij Politie Nederland, woont in Hendrik-Ido-Ambacht Wat is jouw ultieme laatste wens?

Ik wil graag naar Nieuw-Zeeland, dat lijkt me zo’n prachtig land. Als ik de Staatsloterij nog eens zou winnen, ga ik daar beslist heen. Volledig scherm Peter heeft niet veel gereisd in zijn leven, maar zou graag nog eens naar Nieuw-Zeeland gaan. ,,Naar zo’n ver land lijkt me gewoon een mooi einde, zo zou het moeten zijn.'' © Jacolijn Groesbeek Waarom?

Ik heb veel goede verhalen gehoord over het land, het staat bekend om zijn prachtige natuur. Ik heb niet per se veel gereisd in mijn leven. Maar naar zo’n ver land lijkt me gewoon een mooi einde, zo zou het moeten zijn. Met wie, voor wie?

Natuurlijk samen met mijn vrouw. En als het een mogelijkheid zou zijn dan zou ik ook wel wat vrienden en familieleden meenemen op reis.

Wissal Boutahlil (19)

Student, woont in Dordrecht

Wat is jouw ultieme laatste wens?

Een gelukkig en gezond leven hebben geleid, en een eigen gezin hebben. Ik wil ook nog naar Parijs en daar de filmwereld zien. Ik wil filmmaker, actrice of regisseur worden. Stel dat ik nu ineens vandaag hoor dat ik er morgen niet meer ben, dan zou ik al mijn familieleden en vrienden bellen en vragen of ze nu naar me toe kunnen komen zodat we tijd met elkaar door kunnen brengen.

Volledig scherm Wissal wil graag goed afscheid nemen van iedereen. © Jacolijn Groesbeek

Waarom?

Ik vind het belangrijk om goed afscheid te kunnen nemen van iedereen. Ik denk dat ik dan vooral veel zou willen praten, maar ik heb daar verder nog niet echt goed over nagedacht.

Met wie, voor wie?

Samen met vrienden en familie.

