Wat jammer! De winkel van Allenbrand’s Popcorn gaat sluiten

indebuurtJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, grappige en opvallende dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met Joshua en Mirjam, de eigenaren van Allenbrand’s Popcorn.

Sla jij tijdens je bezoek aan de binnenstad graag een voorraad popcorn in bij Allenbrand’s Popcorn? Helaas kan dit binnenkort niet meer. De winkel op Voorstraat 284 vertrekt in oktober uit de straat. Maar het goede nieuws is dat de popcorn niet verdwijnt.

Lees ook Zoetekauwen opgelet! Er zit een nieuwe snoepwinkel in de binnenstad



Uit haar jasje gegroeid

Bij binnenkomst in de winkel, hebben Joshua en Mirjam het enorm druk met bestellingen in orde maken. In 2017 openden ze samen hun bedrijf en sinds die tijd is Allenbrand’s Popcorn flink gegroeid. “Inmiddels kunnen we de productie niet meer aan in de winkel. De ruimte is gewoon te klein voor ons geworden”, vertelt Mirjam. “We leveren aan bioscopen, foodmarkets, restaurants, evenementen en aan de Efteling! Hoe leuk is dat? We moesten uitwijken naar een grotere ruimte. Dat werd een productiehal in Heijenoord. Zo kunnen we onze klantenkring goed blijven bedienen en uitbouwen.”

Popcorn bij Opa & An

Dat betekent dat je de producten van Allenbrand’s via de website kunt blijven bestellen. Dan wordt de popcorn bij je thuisbezorgd. “Maar kun je niet zo lang wachten? Dan hebben we goed nieuws. We zijn met onze buurvrouw Pascalle, van Opa & An op Voorstraat 306, een samenwerkingsverband aangegaan. Het is een shop-in-shop concept. Voor je favoriete popcornemmertje kun je hier nu terecht.”



Je kunt verder lezen onder de foto >>

Volledig scherm Allenbrand's Popcorn is nog te krijgen bij Pascalle van Opa & An. © Loes van Zanten

Het begin van Allenbrand’s Popcorn

Allenbrand’s Popcorn is dus uit haar jasje gegroeid en dat is voor Joshua en Mirjam alleen maar mooi. Joshua is Amerikaan en zijn vader startte ruim 25 jaar geleden een popcornbedrijf in Amerika. Joshua hielp op jonge leeftijd al mee met popcorn maken en het werd zijn lust en zijn leven.

Toen Mirjam in 2015 door Kansas reisde, ontmoette ze Joshua via datingapp Tinder. De vonk sloeg over en Mirjam werd niet alleen verliefd op Joshua, maar ook op de popcorn. Toen Joshua hoorde dat Mirjam uit Nederland kwam, was zijn eerste reactie: ‘far away, really far away‘.

Maar de liefde was grenzeloos en ze besloten samen naar Nederland te verhuizen en de Amerikaanse familierecepten mee te nemen. Zo werden ze het eerste Amerikaanse popcornbedrijf in Nederland. Een jaar later kregen ze popcornbaby dochter Lilly.

In de bakkerskast

Ik zwaai Joshua en Mirjam na terwijl ze met een p(r)opcorn volle auto gaan bezorgen en wandel nog eventjes naar Opa & An voor een reactie op de shop-in-shop. Hier word ik door een dolenthousiaste Pascalle ontvangen. “Dit is zo’n leuk concept, joh. De kast met emmertjes is steeds leeg, omdat het goed wordt verkocht. De popcorn staat mooi uitgestald in een oude originele bakkerskast.”



Wil je de popcornavonturen van Mirjam en Joshua blijven volgen? Dat kan via hun website.



Liefs van Jip

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.