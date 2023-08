Waterbussen toch níet versierd met regenboogvlaggen tijdens Dordrecht Pride: ‘Een gemiste kans’

Ergernis en afkeuring bij SGP in Alblasser­dam om deelname wethouder aan Pride Walk

Dat wethouder Ramon Pardo zaterdag 2 september meeloopt met de Pride Walk in Dordrecht is niet in goede aarde gevallen bij de SGP-fractie in Alblasserdam. Raadslid Jan Mark ten Hove heeft raadsvragen gesteld, want hij vindt dat de overheid zich helemaal niet bezig moet houden met dit onderwerp.