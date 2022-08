Waterschap: te weinig gedaan aan watercompensatie in plan voor bouw woontoren op Merwehoofd

Tijdrovend

Toch kan de gemeente niet licht aan de bezwaren van het waterschap of andere belanghebbenden voorbijgaan. Probleem is namelijk dat de woontoren niet meer past in het huidige bestemmingsplan en er een volledige nieuwe procedure is begonnen. Die kan tijdrovend zijn, vooral als bewoners of instanties als het waterschap zich verzetten. De gemeente verwacht dat de Papendrechtse raad zich er in het laatste kwartaal van dit jaar over kan buigen.