We gaan steeds verder voor onze huisdieren, ziet dierenarts Erik: ‘Hond of kat is vaak een gezinslid’

Naast het bureaublok van twee AniCura-medewerkers ligt in een glazen unit een Berner sennenhond voor pampus. Een bloeddrukmeter om een achterpoot, een infuus in het behaarde lijf en het hart gemonitord via ECG. Het dier is de avond ervoor met spoed geopereerd in verband met een maagdraaiing. ,,Dat overkomt grote honden nog wel eens. Bij een maagdraaiing worden de bloedvaten van de maag afgesloten en wordt het dier snel tonnetje rond terwijl hij loos braakt. Hij wil dus overgeven, maar kan het eenvoudigweg niet. Een paar keer per week hebben we zoiets aan de hand’’, legt Erik Wouters uit. Hij is dierenarts-specialist chirurgie en orthopedie in AniCura Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht én Rijswijk.