Wéér blikschade aan geparkeerde auto bij Van Baerleplantsoen: ‘Doe er nou eens wat aan’

FC Dordrecht niet langer het lachertje, maar het moet (nog) stukken beter

FC Dordrecht besloot de eerste periode gisteravond met een verrassende 3-0 zege in eigen huis op voormalig eredivisionist PEC Zwolle. Hoewel de puntenoogst in de competitie nog niet meevalt, is de situatie heel anders dan een jaar geleden. Een resumé na de eerste tien duels.

8 oktober