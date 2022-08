Weer lekker slapen in Dordt; lawaaiigste werk voor nieuw waterstofstation zit erop

Het nachtelijke in de grond trillen van damwanden voor een nieuw waterstofstation langs de Laan der Verenigde Naties is voorbij. Zo laat de gemeente Dordrecht weten. Ruim een week kwamen er tal van klachten binnen bij de omgevingsdienst over verstoringen van de nachtrust.

Twee nachten is er geheid, daarna volgden sessies waarbij damwanden de grond in werden getrild. Dat laatste geeft minder lawaai, maar omdat het midden in de nacht gebeurde werden er alsnog omwonenden boos over. Dat de aannemer ‘s avonds en ‘s nachts werkte, was omdat de gemeente dat veiliger achtte.

,,Er wordt daar zo dicht langs de weg gewerkt, stel je voor dat er iets misgaat’’, zei woordvoerder Mark Benjamin onlangs tegen dit nieuwsmedium. Om de stad goed bereikbaar te houden, ook voor de hulpdiensten, werd ervoor gekozen de weg ‘s nachts af te sluiten. De bouwer kreeg een ontheffing voor werkzaamheden tussen 20.00 en 06.00 uur. Alles bij elkaar tot woensdagochtend 10 augustus, voor maximaal 12 nachten.

Geschrokken van geluidssterkte

De direct aanwonenden zijn over het lawaai vooraf geïnformeerd, maar in de praktijk bleken er veel meer stadsbewoners geluidsoverlast te ervaren. In een persverklaring deze woensdag stelt de gemeente te zijn ‘geschrokken van de geluidssterkte en hoever het geluid draagt’. Na overleg met de ontwikkelaar is daarna de planning aangepast. ‘De damwanden zijn de afgelopen nacht (dinsdagnacht, red.) allemaal ver genoeg in de grond geplaatst zodat er minder veiligheidsrisico is. Daardoor kunnen de afrondende werkzaamheden tussen 12.00 en 22.00 uur uitgevoerd worden.’

Voor het werk in de middag en avond zijn ook slechts beperkte verkeersomleidingen nodig. Het werk aan het waterstofstation gaat door, maar volgens de gemeente ‘geeft dat niet de geluidshinder die er de afgelopen dagen was'. Wethouder Marc Merx zegt het te betreuren dat er zoveel mensen overlast hadden. ,,Voor het werk van de eerste dagen was er geen andere oplossing mogelijk. Maar we gaan dit stevig met elkaar bespreken om te voorkomen dat we nog eens zo’n situatie krijgen.’’

