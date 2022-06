Wegdromen bij Franse muziek, blues en deuntjes van Grease tijdens gratis buitenconcerten in Dordrecht

EVEN VRAGEN AAN Dordtse Daisy (24) wint kunst-Os­car: ‘Mijn kunst was te zien op Times Square, echt een droom die uitkwam’

De jonge tekenaar Daisy van der Zijden (24) heeft de award voor ‘The Oscars of the Visual Art’ in New York bemachtigd, samen met 59 andere kunstenaars. En dat niet alleen: haar tekeningen werden digitaal getoond op een billboard op het beroemde Times Square. ,,Dit was echt een droom die uitkwam.”

