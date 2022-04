Wél een tuin, maar niet in staat om ‘m te onderhouden: tuinmaatjes gezocht!

De aanmelding van deze tuinen verloopt via Hulplijn Dordt. Om te voorkomen dat de tuinploeg een jaar later weer in dezelfde tuin staat, wordt een tuinmaatje aan de hulpvrager gekoppeld. ,,Het tuinmaatje helpt minstens één keer per maand. Zo ontstaat er een leuk contact en blijft de tuin op orde”, aldus de woordvoerder.