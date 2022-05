Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester van Papendrecht hebben? ‘Denk mee’

VAN NATURE De Noorder­diep­zo­ne in de Biesbosch is in trek voor de Steltlo­pers

De Noorderdiepzone is het vernatte deel in polder de Biesbosch. Sinds het inlaten van rivierwater is het een goed vogelgebied geworden. Ondiepe oeverzones zijn erg in trek bij steltlopers zoals de bosruiter en de steltkluut.

