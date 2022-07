Welstandscommissie en gemeente dreigen te botsen over villa‘s in Wielwijkpark

Amare en Wagemakers willen tien twee-onder-een-kapwoningen en vijf vrijstaande villa’s bouwen aan de rand van het park. Dat plan stuitte op flinke kritiek van welstand. De woningen waren niet duurzaam genoeg, te veel een eenheidsworst en sloten niet goed aan bij het park. Door het aantrekken van landschapsarchitect Peter Verkade is dat laatste punt opgelost. Er komen meer bomen aan de rand van de tuinen en natuurlijke hagen als erfafscheiding. Ook wordt er gesproken over natuurvriendelijke oevers.

Variatie ontbreekt

Het probleem blijft echter het gebrek aan duurzame materialen zoals hout en de variatie tussen woningen, al lepelde projectleider Menno Stok voorbeelden op als zonnepanelen, een sedumdak, hergebruikt beton, FSC-hout en zelfs een bijenhotel. ,,Dit is het minimale dat je kunt verwachten bij een duurzaam project. Het is eigenlijk te miniem”, stelde commissielid Sietse van der Spuij. De variatie in woningen is volgens de commissie cosmetisch, al krijgen misschien een paar woningen een houten beplating. ,,Ik zie vijftien betonnen casco’s. Dit is Vinex-differentiatie”, vond zijn collega Jan Nauta.