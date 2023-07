Wendy droomt van Rockabilly Square festival buiten Dordrecht: ‘Volgend jaar Gorinchem en Rotterdam’

Pointer: ‘Water recreatie­plas Merwelan­den sterk verontrei­nigd, 331 keer teveel PFAS aangetrof­fen’

Het zwemwater in recreatieplas De Merwelanden in Dordrecht blijkt sterk verontreinigd met chemicaliën. In het water werd 331 keer teveel PFAS aangetroffen, stoffen die kankerverwekkend zijn en het immuunsysteem verslechteren. Dat concludeert Pointer, het journalistieke onderzoeksplatform van KRO-NCRV.