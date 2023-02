Werk aan kade wordt hervat

Het herstel van de kade van het Noorderhoofd, aan weerszijden van de zuidwestelijke kant van de Prins Clausbrug in Dordrecht, wordt in de loop van deze maand voortgezet. Het werk lag al enige tijd stil en de aannemer had zijn materialen weggehaald. Volgens de gemeente kon die bij gebrek aan materialen niet verder.