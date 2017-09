Werkstraf voor vader en zoon na molesteren chauffeur ambulance

Ook verpleegkundige Joke van Beem en chauffeur Marijn van Dijk wilden in de rechtbank met hun uniform duidelijk maken dat je met je handen van hulpverleners af moet blijven.



Dordtenaar H.A. was 25 mei in de Rigelhof de ambulance-chauffeur aangevlogen, toen die zijn moeder die onwel was, naar de huisartsenpost wilden brengen. Omdat de vrouw, na de alarmering, net weer iets stabieler was, werd in overleg met haar besloten dat er geen familie in de wagen zou meerijden. Die ‘scheiding’ van de vrouw, viel verkeerd bij haar zoon. Hij werd razend en wilde de deur openrukken van de ambulance. Toen hem dat belet werd, vloog hij de ambulance-chauffeur aan. De beduusde hulpverlener kreeg klappen en werd bij de nek gegrepen. Vader O.A. hielp zijn zoon. De twee werden door toegestroomde getuigen, uit de ambulance getrokken.