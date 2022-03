Wie heeft een lading verkeersborden in Bleskensgraaf weggehaald? Dat wil de politie ook graag weten

Hoeveel Oekraïense vluchtelin­gen worden hier onderge­bracht? ‘Geen idee’

De komende twee weken moeten in Nederland tientallen duizenden vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde Oekraïne opgevangen worden. In grote opvanghallen, maar óók bij mensen thuis. Stichting VluchtelingenWerk moet voor een goede ‘match’ zorgen tussen gezinnen en vluchtelingen, maar op dit moment gebeurt dat matchen vooral ‘om de overheid heen’. ,,We hebben geen idee hoeveel Oekraïners er momenteel in Nederland zijn en wáár ze precies zitten.”

11 maart