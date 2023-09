Wie lekte geheime stukken over Chemours? ‘Als iedereen elkaar aan gaat zitten koekeloeren, dan kom je niet verder’

Michael wilde musicalac­teur worden, dat lukte niet, nu stampt hij enorme musicals en pretparken uit de grond

Michael van Hoorne is de man achter het grote succes van Fien & Teun. Alles wat hij aanraakt lijkt in goud te veranderen. Maar is dat wel zo? En welke tol eist zijn baan? Waarom zat hij tien jaar geleden financieel aan de grond? Een persoonlijk interview met de Ottolander, die probeert met beide benen op de grond te blijven staan.