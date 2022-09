Wie neemt het stokje over van Ester en Pieter en zet Papendrecht op de kaart? ‘Het geeft een enorme drive’

Leren over de geschiedenis van het dorp

In 2020 ging de prijs naar Pieter van Wijngaarden. ,,Het geld hebben we geïnvesteerd in een serie unieke boeken, onder meer over de luchtstrijd boven de Alblasserwaard in de periode 1940-1945.” In 2018 won De Heerlijkheid van Papendrecht de prijs. Het geld werd besteed aan de aanleg van een tuin en een pad dat leidt naar de kelders waarin een stukje Papendrechtse historie te zien is. Ook werd een boekje gemaakt waarmee kinderen en jongeren meer leren over de geschiedenis van het dorp.