Wie vervangt de meeste tegels door groen? Dordrecht, Ambacht en Alblasserdam doen mee aan NK Tegelwippen

Minister wil ‘hitte­stress’ in Dordrecht wegnemen met proefpro­ject

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zet vandaag in Dordrecht haar handtekening onder een proefproject in de Vogelbuurt. In het kort komt er het op neer dat de stenige - en dus in de zomer snikhete - wijk verkoeling krijgt in de vorm van een riant stadspark rond Sportpark Reeweg. Slaagt het plan dan volgen snel meer Dordtse wijken.

29 juni