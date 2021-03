Wielrenner redt invalide man uit brandende woning

Brandweer Zuid-Hol­land Zuid kwam 151 keer in actie voor woning­brand

26 maart De brandweer in Zuid-Holland Zuid rukte in 2020 vaker uit voor woningbranden dan een jaar eerder: 151 keer. Dat is een stijging van 7,9 procent. In bijna een derde van de gevallen betrof het een woning in Dordrecht.