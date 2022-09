Wietplantage in woning veroorzaakt grote lekkages bij onderliggende winkels: ‘Stond helemaal blank hier’

Aan de Thorbeckeweg in Dordrecht is donderdagochtend een wietplantage aangetroffen. Dit gebeurde na aanhoudende klachten over lekkages bij de winkels onder het pand waarin de politie zo’n 34 hennepplanten aantrof. ,,Mijn hele winkel stond blank van het water.”

De politie ging rond 12.30 uur naar binnen in de woning waar de wietplantage in gehouden werd. ,,Ze vonden daar vierendertig plantjes, er is nog geen verdachte aangehouden”, vertelt een woordvoerder van de politie.

De ontdekking van de wietkwekerij kwam omdat de onderliggende panden, twee winkels die op verzoek van de eigenaren niet bij naam genoemd worden, last hadden van lekkages. In één van de winkels in de wijk Crabbehof sijpelde al maanden water door het plafond naar beneden. Bij een andere winkel stond het donderdagochtend zelfs ‘helemaal blank’ van het water.

Een van de medewerkers daar zegt: ,,Wij hebben de huisbaas gebeld, die is naar boven gegaan met de politie en heeft de wietplantage gevonden. Er is veel schade hier, het plafond is kapot. De lichten deden het niet meer. En door al het water op de vloer, konden we vandaag veel later openen dan normaal. Zijn de hele ochtend aan het schoonmaken geweest.”

De politie kwam ter plekke nadat er lekkage ontstond in het pand.

Hij is inmiddels blij dat het is opgelost. Net als zijn buren: ,,Wij dachten eerst dat het van de leidingen kwam, die lekkage. Maar dat bleek niet zo te zijn, dus. Fijn dat de oorzaak nu is gevonden. Ook al is ons plafond ook helemaal beschadigd en druppelde het water naar beneden boven onze pinautomaat.”

Gevaren van een hennepkwekerij

Schade aan omliggende woningen is één van de gevaren van het houden van een hennepkwekerij, meldt een woordvoerder van de politie. Net als brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting en oververhitting. ,,Andere gevaren: criminelen die zich bezighouden met illegale hennepteelt gebruiken onderling veel geweld.”

De politie bij het pand waar een wietkwekerij werd ontdekt.

