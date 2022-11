Wilde plannen om woningnood op te lossen: ‘10.000 huizen bij Oud-Alblas, dat is zo’n gek idee nog niet’

Einde aan ergernis over rondslinge­ren­de deelscoo­ters in Dordrecht: ‘Zo snel mogelijk vaste parkeerlo­ca­ties’

Aan de ergernis over rondslingerende deelscooters en -fietsen in Dordrecht komt als het aan de gemeente ligt zo snel mogelijk een einde. Die heeft een lange lijst waar onder meer de groene deelvoertuigen van Go Sharing straks alleen nog mogen worden geparkeerd. Probleem: inwoners zijn meestal niet enthousiast over een parkeerlocatie in hun buurt.

4 november