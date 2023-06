Willemien (41) heeft long covid: ‘Het is heel heftig, je herkent je lijf niet meer terug’

Rechtszaak geschorst: verdachte van mishande­ling slaat voor deur rechtbank weer iemand in elkaar

Een 50-jarige Oud-Beijerlander moest vrijdag voor de politierechter verschijnen, omdat hij op 11 mei vorig jaar in zijn woonplaats een agent vol in het gezicht zou hebben gestompt. Maar nog voor dat strafproces van start ging, werd verdachte R. geboeid afgevoerd naar het politiebureau. Voor de deur van het gerechtsgebouw in Dordrecht mishandelde de man uit Hoeksche Waard opnieuw iemand.