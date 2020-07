Winkelcentrum Sterrenburg voor korte tijd ontruimd na onwelwordingen

Even na twee uur werd een ambulance opgeroepen naar het winkelcentrum aan het P.A. de Kok-plein in Dordrecht. Al snel werd ook de brandweer opgetrommeld. Zo’n tien mensen hadden klachten. Twee personen zijn opgevangen door medewerkers van de ambulance.

,,Zij zijn door ambulancepersoneel nagekeken. In de buitenlucht hebben zij gelukkig minder klachten. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis’’, vertelt Jolanda Muntz, woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ter plaatse.

De brandweer voerde metingen uit om de oorzaak van de onwelwordingen te kunnen achterhalen. De arbeid leverde echter niets op. Rond de klok van kwart over vier werd het winkelcentrum weer vrijgegeven. De oorzaak is niet aangetroffen. ,,We hebben nog een laatste meting gedaan, maar we hebben helaas niks aangetroffen. We hebben inmiddels goed geventileerd, dus we gaan weer open. Soms gebeurt dat, dan is het een vluchtige stof en is het weg als je metingen verricht. We hadden graag een oorzaak gevonden’’, aldus Muntz.

‘Branderige ogen en pijn op de borst’

De werkdag van Laurence van Essen en Jesse Stip van Bikestore Dordrecht werd bruut verstoord. ,,We hoorden de brandweer, die stopte bij de andere ingang, en later nog meer hulpdiensten. In eerste instantie werkten we door, maar we merkten wel dat er iets niet goed was. Ik kreeg last van m’n ogen en werd een beetje trillerig’’, vertelt Van Essen tijdens de ontruimingsperiode vanaf het parkeerdek.

Stip vult aan: ,,Ook ik had branderige ogen en pijn op m’n borst.’’ De mannen hebben op dat moment nog geen idee wat er aan de hand is. Ze hebben al hun spullen binnen achtergelaten. ,,We hopen dat we zo nog naar binnen mogen.’’

Terwijl de brandweer metingen verricht, delen hulpverleners dekentjes uit aan de mensen die onverwachts naar buiten moesten. ,,Sommige mensen hadden even geen jasje en krijgen daarom een deken. Zodat zij toch prettig kunnen wachten.’’

Na een tijdelijke sluiting van zo’n twee uur keert de rust weder in het winkelcentrum.

Het winkelcentrum wordt tijdelijk ontruimd vanwege het onderzoek.

