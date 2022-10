Winkels bakkerij Van der Waal mogelijk onder andere naam weer open; snel duidelijkheid over overname

Het familiebedrijf, dat 112 jaar bestond, vroeg enkele weken geleden het faillissement aan. Van der Waal was niet langer in staat door te gaan vanwege de hoge grondstofprijzen en energiekosten. Ook veel andere bakkerijen vrezen voor hun toekomst als ze onvoldoende steun van de staat krijgen.

Operationeel

Bij Van der Waal staan 48 medewerkers op de loonlijst. De overnamekandidaat is een ander bakkersbedrijf, zegt Schuurbiers. ,,Het kan ertoe leiden dat de winkels weer opengaan en de bakkerij weer operationeel wordt.” Van der Waal is bereid medewerking te verlenen aan de overname.

Volgens Schuurbiers zit er druk op de ketel. ,,Het kan geen weken duren voordat er duidelijkheid komt, eerder dagen”, legt hij uit. ,,Vorige week woensdag hebben de medewerkers een intake gehad bij het UWV. Daar hebben we hen gevraagd om nog even geduld te hebben.”

Kapitaalvernietiging

Hij ziet een overname als een goede oplossing. Het personeel kan dan mee, de dorpen houden hun bakkerij en waardevolle apparatuur blijft behouden. ,,Het is het beste als het concern wordt overgenomen. Anders moeten we onder meer de machines uit de bakkerij halen. Dat is kapitaalvernietiging.”

Hoe groot de kans is dat de overname doorgaat, durft Schuurbiers niet te zeggen. ,,De vraag is of het plaatje gaat passen. Er is nog veel werk te verrichten. In deze tijd met hoge kosten is iedereen op z’n hoede. Een bedrijf kan niet alle risico’s nemen.”