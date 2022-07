Wist je niet: dit is wat Napoleon in Dordrecht heeft veranderd 

Beeld je het volgende in: als iemand vraagt waar het Hof van Nederland, Villa Augustus of De Elzen in Dordrecht is, kun jij dat makkelijk vertellen door te zeggen door welke straten diegene moet lopen of rijden. Dat komt door Napoleon. De Fransman vond het verwarrend dat er op veel plekken geen straatnamen waren en verplichtte gemeenten om deze in te voeren.

Meter en gewichten

Niet alleen de straatnamen zijn ingevoerd door Napoleon: voor zijn komst kende Nederland nog geen meter of kilogram. Dat hield in dat Nederlanders die bijvoorbeeld een lap stof kochten, dit maten aan de hand van dagelijkse objecten. Denk aan de grootte van een voet. Hoewel het voor sommige Dordtenaren prima werkte, vond Napoleon het onhandig. Hij voerde daarom standaardmaten in. Ook bepaalde hij hoe zwaar één kilo is.

Wie was Napoleon Bonaparte ook alweer?

Napoleon wordt in 1769 geboren op het Franse eiland Corsica. Hij is van adel en kan mede daardoor studeren aan de militaire academie. Op 16-jarige leeftijd wordt hij benoemd tot tweede luitenant. Na de Franse Revolutie, waarbij de koning zijn macht verliest, wordt Napoleon steeds populairder. In 1799 kroont hij zichzelf tot keizer.

Uitbreiden van het rijk

Hierna probeert hij zijn rijk groter te maken. In verschillende landen vechten de troepen van de Franse keizer. Onder andere Nederland, België en (delen van) Italië worden ingenomen. Zijn populariteit neemt snel af vanwege de vele regels en het geweld. Toch wordt hij pas jaren later, in 1815, verslagen bij de slag van Waterloo.

Andere veranderingen

Daar blijft het qua veranderingen niet bij: de Franse keizer vindt het onhandig dat iedereen met zijn koets midden op de weg rijdt. En dus moeten alle Nederlanders dankzij Napoleon rechts rijden. Ook het invoeren van een achternaam zoals Van Pelt, Stam of Vos komt uit zijn koker. En misschien wel de grootste verandering in Nederland: de rechterlijke macht wordt gewijzigd.

De keizer in Dordrecht

In 1811 bracht Napoleon een bezoek aan Dordrecht. Van te voren was bekend dat hij zou komen, maar wanneer wist niemand. De meeste Dordtenaren zaten niet op zijn bezoek te wachten, omdat de stad door zijn bezetting heel arm was geworden. Handel was er bijna niet meer en veel mensen waren werkloos. Toch werd er voor gezorgd dat Napoleon zo goed mogelijk kon worden ontvangen. In het Stadhuis werd zelfs een zaal uitgebroken om een grote maaltijd mogelijk te maken. Er werd versiering aangebracht en koetsen en sloepen werden opgeknapt.

Op zaterdag 5 oktober 1811 kwam Napoleon onaangekondigd langs in Dordrecht. Tussen 06.00 en 07.00 uur ’s ochtends voer hij vanaf de Kil richting de binnenstad, waaronder de Bomhaven en Voorstraathaven. Bij de Wijnbrug werd Napoleon herkend en bij de Groothoofdspoort was er een groot publiek dat Napoleon wilde zien. Omdat het stadsbestuur niet op de hoogte was van zijn bezoek, duurde het even voordat Napoleon goed werd ontvangen. Ondanks alle voorbereidingen, zette Napoleon geen voet aan wal. Rond 12.00 uur vertrok de sloep richting Gorinchem. Het was de eerste en laatste keer dat Napoleon in Dordrecht was.



Bron: NPO Kennis / Canon van Nederland / OM / Historiek / Dordt Eigen-Aardig

