Wist jij dat Dordrecht een carnavalsnummer heeft: luister 'm hier

Sliedrecht onderzoekt locatie voor azc: ‘Willen in totaal 250 opvangplek­ken creëren’

Sliedrecht bekijkt momenteel de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp. De locatie moet plek gaan bieden aan tenminste honderd asielzoekers. Onderzocht wordt of de opvang in Sliedrecht-Noord gerealiseerd kan worden.