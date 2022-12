Witte fiets op plek van dodelijk ongeval, Zwijndrechtse automobilist (32) blijft voorlopig vastzitten

Automobi­list (32) uit Zwijn­drecht verdacht van doodrijden fietser in Dordrecht, rijbewijs afgenomen

De man die verdacht wordt van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Oranjelaan in Dordrecht, is een 32-jarige inwoner van Zwijndrecht. Volgens getuigen reed hij met hoge snelheid. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij zit nog vast.

