WK-spanning nog niet merkbaar in Dordt, maar op één plek zeker wel: Mervin gaat ‘gewoon’ naar Qatar

Slachthuis wacht voor deel overschot van mannelijke herten: ‘In hertenkam­pje is maar plek voor één bok’

Een deel van de ‘overtollige’ bokjes in het hertenkamp in Dordrecht wordt toch geslacht. De jaarlijkse ‘selectie’ van de herten blijkt toch iets anders in elkaar te zitten dan eerder werd geschetst. Het is volgens de gemeente niet haalbaar om het complete overschot aan herten in andere kampen onder te brengen.

26 oktober