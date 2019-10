Woedende reacties om ‘opgehangen lijk’ als Halloween-versiering bij Happy Italy

Tinderop­lich­ter troggelt zijn nieuwe liefje 8000 euro af

17:08 Een 29-jarige Papendrechter is dinsdag door de politierechter in Dordrecht veroordeeld tot tweehonderd uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf. De man maakte in een paar maanden tijd met allerlei smoezen 8000 euro afhandig van een vrouw uit Alkmaar die hij had leren kennen op de datingapp Tinder. De psychiatrisch verpleger stal verder 625 euro van de rekening van een cliënt op zijn werk in Sliedrecht.