Wolwevershaven: ‘Willen ze ons hebben om onze mooie schepen, zetten ze er lelijke scooters neer’

,,Ze hebben me ooit gevraagd in de Wolwevershaven te komen liggen, omdat mijn oude schip zo mooi is, maar nu willen ze er ineens van die lelijke groene scooters en oranje fietsen neerzetten.’’

Dordtenaar Gerard van Katwijk kan er niet over uit: de fietsenstalling voor zijn deur dreigt uitgebreid te worden om ruimte te maken voor deelfietsen en -scooters.

Al twaalf jaar ligt hij met zijn in 1906 gebouwde klipper Mentor tegenover het vroegere pakhuis Stokholm, tussen de andere oude schepen in de historische haven: ,,Ze is de enige hier in de haven die in Dordrecht gebouwd is, door Hoebee.’’

Nu al veel last

Nu al heeft hij last van de vele fietsen die bij hem op de kade geparkeerd worden, vooral door bezoekers van Stokholm: ,,Terwijl het trottoir daar breed genoeg is om je fiets neer te zetten.’’ Die moet hij regelmatig aan de kant zetten als hij met zijn auto bij zijn schip wil komen om te laden of te lossen. ,,Ergens anders kan dat niet, want daar maken stenen bielzen het onmogelijk om op de rand van de kade te komen.’’

Volledig scherm Er is een afbeelding van fietsen op de kade gekalkt. © Jeffrey Groeneweg

Tot zijn ontsteltenis ontdekte hij onlangs dat er een afbeelding van fietsen op de kade gekalkt was, met daarbij de vraag of hier een stalling voor deelfietsen en deelscooters kan komen. ,,Als je die dingen bij de Action voor de deur zet, dan snap ik het. Daar zie je toch niets door de ruit. Maar hier in de oude haven is het een ander verhaal. Ze hebben de schippers niet eens wat gevraagd. Dat hoort toch gewoon?’’

Volgens de gemeente Dordrecht is de tekst op de kade juist een uitnodiging om in gesprek te gaan. ,,In de hele stad hebben we plekken aangewezen die geschikt kunnen zijn, ook omdat we een goede spreiding willen, maar buurtbewoners kennen hun buurt het best. Als een plek 50 of 100 meter verderop geschikter is, is dat geen probleem. Dat horen wij graag.’’

Volledig scherm Nu al staan er vaak veel fietsen op de kade. © Privé-foto

De plek aan de Wolwevershaven is een van de bijna 200 mogelijke stallingsplekken. Ze werd uitgezocht, omdat ze aansluit op een bestaande fietsenstalling.

Reageren kan nog tot 1 september op dordrecht.nl/deelvervoer. Het is de bedoeling de stallingsplekken daarna zo snel mogelijk aan te geven met borden en belijning.

