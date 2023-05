Wonen in een Dordtse wijk zonder auto’s? ‘Stapelgek!’

Twee verdachten die zijn aangehou­den na schietpar­tij in Dordrecht, weer op vrije voeten: ‘Zoeken getuigen’

De twee verdachten die woensdagavond zijn aangehouden nadat er een kogel werd gelost in de Dordtse Jacob Catstraat, zijn weer vrijgelaten. Al blijven ze verdachten. Dit meldt de politie, die donderdagochtend uitgebreid buurtonderzoek deed in de straat. Het is nog een raadsel wat zich precies afspeelde daar. ,,We zoeken getuigen.”