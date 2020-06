Wonen in het groen verandert in nachtmerrie: ‘Staat er een crematorium in je achtertuin?’

Kritiek op Beter Voor Dordt vanwege sportbe­leid: ‘Kijk eens in de spiegel en naar uw wethouders’

7:01 Het chagrijn in de Dordtse gemeenteraad over het langslepende dossier rondom sportpark Schenkeldijk is nog lang niet verdwenen. De Verenigde Senioren Partij (VSP) en de PvdA trokken tijdens een raadsvergadering in het stadhuis opnieuw fel van leer tegen Beter Voor Dordt (BVD).